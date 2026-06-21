El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de junio

El día de hoy, 21 de junio de 2026, Écija se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente la atmósfera. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 29 grados , descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00, y alcanzando los 26 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, que alcanzará los 34 grados a las 12:00, y un máximo de 41 grados a las 17:00.

La humedad relativa también variará a lo largo del día, comenzando en un 37% a la medianoche y aumentando hasta un 73% a las 06:00. Sin embargo, a medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a descender, alcanzando un 21% a las 17:00, lo que podría generar una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con ráfagas que alcanzarán hasta 25 km/h en las horas más cálidas del día. A las 18:00, la velocidad del viento podría llegar a ser de 19 km/h, lo que proporcionará un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas pico entre las 14:00 y las 17:00.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y claro.

El ocaso se producirá a las 21:45, ofreciendo una hermosa puesta de sol que culminará un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares. Se aconseja a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas, para evitar cualquier inconveniente relacionado con el calor extremo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-20T20:56:09.