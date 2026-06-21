El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de junio

El día de hoy, 21 de junio de 2026, Coria del Río se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 27 grados , descendiendo ligeramente a lo largo de la madrugada hasta alcanzar los 26 grados a la 01:00 y 25 grados a las 02:00. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 31 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 38 grados a las 16:00.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se mantendrá en un 57%, aumentando hasta un 81% a las 05:00. A medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 49% a las 11:00 y bajando aún más a un 45% a las 12:00. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno podría ser moderada en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 22 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 10:00 y las 17:00, alcanzando hasta 41 km/h. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones en toda la jornada, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Los residentes y visitantes de Coria del Río pueden disfrutar de actividades como paseos por el parque, picnics o simplemente relajarse en las terrazas de los cafés locales.

El orto se producirá a las 07:03 y el ocaso a las 21:48, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo de hoy en Coria del Río será ideal para disfrutar del verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará más placentera la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-20T20:56:09.