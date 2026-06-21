El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de junio

El día de hoy, 21 de junio de 2026, Córdoba se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 06:56. A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se mantengan favorables, con un predominio de cielos despejados durante la mayor parte del día.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en las horas centrales, con valores que oscilarán entre los 29°C por la mañana y un máximo de 40°C por la tarde. Esta notable subida de temperatura se sentirá especialmente en las horas posteriores al mediodía, por lo que se recomienda a los cordobeses tomar precauciones ante el calor intenso, especialmente si planean realizar actividades al aire libre. La sensación térmica podría ser aún más elevada debido a la baja humedad relativa, que se situará en torno al 20% en las horas más cálidas, lo que podría generar un ambiente seco y caluroso.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 15 km/h, aumentando a medida que avanza la jornada, alcanzando picos de hasta 28 km/h en la tarde. Este viento, aunque moderado, podría ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Sin embargo, es importante recordar que la exposición prolongada al sol puede ser perjudicial, por lo que se aconseja el uso de protector solar y mantenerse hidratado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores más agradables alrededor de los 31°C hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del ocaso a las 21:45. En resumen, Córdoba vivirá un día de verano típico, con calor intenso y cielos despejados, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con las precauciones necesarias ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-20T20:56:09.