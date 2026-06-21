El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Castilleja de la Cuesta según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 21 de junio de 2026, Castilleja de la Cuesta disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la noche, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con una ligera variación en la temperatura a medida que avanza el día.
Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y 25 grados durante las primeras horas de la mañana. A medida que el sol se eleva, la temperatura irá aumentando, alcanzando un máximo de 37 grados a las 16:00 horas, lo que sugiere un día caluroso y soleado. Por la tarde, se espera que la temperatura se mantenga alrededor de los 35 grados, descendiendo gradualmente hacia la noche, cuando se prevé que la temperatura baje a 27 grados a las 23:00 horas.
La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 51% a la medianoche y aumentando hasta un 79% a las 07:00 horas, lo que puede generar una sensación de calor más intensa durante las horas más cálidas. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, alcanzando un 43% a las 11:00 y bajando a un 30% hacia las 16:00 horas, lo que contribuirá a un ambiente más seco y cálido.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor intenso. Durante la mañana y la tarde, el viento será más suave, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin demasiadas molestias.
No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Castilleja de la Cuesta pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La salida del sol se producirá a las 07:03 horas y se pondrá a las 21:48 horas, brindando un extenso periodo de luz solar para disfrutar del día.
En resumen, el tiempo en Castilleja de la Cuesta será ideal para actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados que ayudarán a mitigar el calor.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-20T20:56:09.
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