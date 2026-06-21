El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de junio

Hoy, 21 de junio de 2026, Cartaya disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer hacia el final de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 25°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 30°C durante la tarde, lo que sugiere un tiempo cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 65% por la mañana y descendiendo a un 60% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera, a pesar del calor. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante la exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas pico de radiación.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento también podría generar un ambiente propicio para actividades como la navegación o el surf en las cercanas playas de la localidad.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de un picnic, una caminata por la naturaleza o simplemente relajarse en el jardín.

A medida que el día avance, el ocaso se producirá a las 21:52, ofreciendo un espectáculo visual con la puesta de sol. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, pero se mantendrán agradables durante la noche, lo que permitirá disfrutar de una velada al aire libre sin necesidad de abrigarse demasiado.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-20T20:56:09.