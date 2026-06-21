El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de junio

El día de hoy, 21 de junio de 2026, Carmona se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 29 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando un máximo de 38 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 46% y aumentando gradualmente hasta un 60% hacia la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas pico de calor. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un pronóstico de 0 mm a lo largo del día, asegura que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 24 km/h en las horas de la tarde. Esto proporcionará un alivio del calor, especialmente en las horas más calurosas, y será un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre. Las ráfagas de viento serán más intensas en la tarde, alcanzando su punto máximo entre las 19:00 y las 20:00 horas, cuando se espera que la velocidad del viento llegue a 41 km/h.

A lo largo del día, las temperaturas irán disminuyendo gradualmente, con un descenso notable hacia la noche, cuando se espera que la temperatura baje a 30 grados . El cielo permanecerá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:47 horas.

Para aquellos que planean salir, se recomienda llevar protección solar, ya que la radiación UV será alta durante las horas centrales del día. Además, es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas para evitar golpes de calor.

En resumen, Carmona disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas que oscilarán entre los 29 y 38 grados , sin posibilidad de lluvias y con un viento que ofrecerá un alivio del calor. Un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-20T20:56:09.