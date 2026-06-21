El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de junio

El día de hoy, 21 de junio de 2026, se presenta en Camas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas y descenderán ligeramente a medida que avance la mañana, alcanzando los 22 grados a las 07:00 horas.

A medida que el día progrese, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un pico de 37 grados entre las 15:00 y las 16:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 30% y el 40%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Es recomendable que los habitantes de Camas tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que variarán entre 10 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones del viento, ya que podría generar una sensación de frescura en medio de las altas temperaturas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son perfectas para disfrutar de un día en el parque, realizar deportes al aire libre o simplemente pasear por la ciudad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 29 grados a las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del atardecer, que se espera que ocurra a las 21:48 horas. La noche se presentará cálida, con temperaturas que rondarán los 28 grados, lo que sugiere que será un buen momento para salir y disfrutar de la vida nocturna de Camas.

En resumen, el tiempo de hoy en Camas será mayormente soleado y caluroso, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un viento moderado que ofrecerá algo de alivio ante las altas temperaturas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-20T20:56:09.