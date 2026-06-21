El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de junio

El día de hoy, 21 de junio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Cabra, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá a lo largo de la jornada. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y 02:00, antes de alcanzar un mínimo de 24 grados entre las 04:00 y las 06:00.

A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 38 grados a las 17:00 horas. Este calor será más pronunciado en las horas centrales del día, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que planeen realizar actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 50% y disminuyendo a un 14% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera variable a lo largo del día, con ráfagas que alcanzarán su punto máximo a las 18:00 horas, donde se registrarán vientos del sur a 29 km/h. Este viento puede ofrecer algo de alivio ante el calor, aunque también se recomienda estar atento a posibles ráfagas más fuertes en la tarde, que podrían llegar hasta los 53 km/h.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es ideal para actividades al aire libre, pero también implica que la sequedad del ambiente podría aumentar la sensación de calor.

El orto se producirá a las 06:56 y el ocaso a las 21:42, lo que proporcionará una larga jornada de luz solar. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza, realizar deportes al aire libre o simplemente relajarse en un parque. Sin embargo, es fundamental mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-20T20:56:09.