El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de junio

Hoy, 21 de junio de 2026, Las Cabezas de San Juan disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta el anochecer, la visibilidad será excelente, lo que promete un ambiente ideal para actividades al aire libre y reuniones familiares.

Las temperaturas oscilarán entre los 26°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 38°C durante la tarde. Este calor será más pronunciado en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y buscar sombra en las horas más calurosas. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 28°C al caer la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 65% por la mañana y disminuyendo a un 58% en las horas de mayor calor. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, por lo que es importante estar atentos a las condiciones del tiempo y ajustar la vestimenta en consecuencia.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur a velocidades que oscilarán entre 8 y 16 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 49 km/h en las horas más activas del día. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante la tarde, aunque también se recomienda tener precaución con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por las ráfagas más fuertes.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en el parque.

En resumen, el tiempo en Las Cabezas de San Juan para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas cálidas y un viento moderado que ofrecerá algo de frescura. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre, así que no olvide aplicar protector solar y mantenerse hidratado mientras aprovecha al máximo este hermoso día de verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-20T20:56:09.