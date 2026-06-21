El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de junio

El día de hoy, 21 de junio de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y 25 grados durante las primeras horas de la madrugada.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 38 grados alrededor de las 16:00 horas. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y buscar sombra en las horas más calurosas. La temperatura comenzará a descender hacia la tarde, situándose en 35 grados a las 18:00 y bajando a 34 grados a las 19:00.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 51% a la medianoche y aumentando hasta un 81% a las 07:00 horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad disminuirá, alcanzando un 40% hacia las 19:00 horas. Este descenso en la humedad, combinado con las altas temperaturas, puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que es aconsejable usar ropa ligera y protegerse del sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre 6 y 19 km/h durante la mañana y la tarde. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h a las 17:00 horas. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque, deportes o reuniones familiares.

En resumen, Bormujos disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Se aconseja a todos los que planeen salir que tomen las precauciones necesarias para mantenerse frescos y protegidos del sol.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-20T20:56:09.