El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de junio

Hoy, 21 de junio de 2026, Bailén se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando temperaturas cálidas que alcanzarán un máximo de 42 grados en las horas centrales. La temperatura comenzará en torno a los 32 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 31 grados a la 01:00, y luego bajando gradualmente hasta los 25 grados hacia las 06:00.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 23% a medianoche y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 37% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que podría hacer que el día sea más tolerable para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste al inicio del día, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. A medida que avance la jornada, el viento cambiará de dirección hacia el este y noreste, aumentando su velocidad hasta alcanzar ráfagas de hasta 29 km/h en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas del día.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula, con un 0% de posibilidad de lluvia durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la tarde, existe una leve posibilidad de intervalos nubosos, aunque no se anticipa que esto afecte significativamente el tiempo soleado que se espera. La probabilidad de tormentas también se mantiene en cero hasta las 14:00 horas, aumentando ligeramente a un 20% entre las 14:00 y las 20:00, aunque no se prevén condiciones severas.

Los ciudadanos de Bailén pueden disfrutar de un día ideal para actividades al aire libre, pero se recomienda tomar precauciones ante el calor extremo, especialmente durante las horas centrales del día. Es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea posible. El ocaso se producirá a las 21:41, ofreciendo una hermosa vista del atardecer tras un día soleado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-20T20:56:09.