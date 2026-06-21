El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Baeza según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El 21 de junio de 2026, Baeza se despertará con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 28 grados a la 01:00 y alcanzando los 27 grados a las 02:00. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 32% y aumentando ligeramente a lo largo de la mañana.
A medida que avanza el día, las temperaturas continuarán su descenso, alcanzando un máximo de 39 grados a las 16:00 horas. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente durante las horas más calurosas. La humedad relativa se mantendrá en torno al 15% en las horas más cálidas, lo que puede hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.
El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 17 y 32 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 57 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, pero también podría generar condiciones de inestabilidad en la tarde, aunque la probabilidad de tormentas es baja, con un 30% de probabilidad de precipitaciones entre las 14:00 y las 20:00 horas.
A lo largo de la tarde, el cielo se tornará más nuboso, con la posibilidad de que se presenten nubes altas y un aumento en la nubosidad hacia la noche. Sin embargo, no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante la mayor parte del día. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 31 grados a las 23:00 horas.
La puesta de sol se producirá a las 21:40, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes de Baeza podrán disfrutar. A medida que caiga la noche, las temperaturas seguirán bajando, y se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas.
En resumen, el día en Baeza se caracterizará por un tiempo cálido y mayormente despejado, con un ligero aumento de nubosidad hacia la tarde y la noche. Se aconseja a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-20T20:56:09.
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