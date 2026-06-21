El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de junio

El día de hoy, 21 de junio de 2026, se presenta en Baena con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta alcanzar los 25 grados a las 04:00.

A medida que avance la mañana, las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 36 grados a las 15:00 horas, y llegando a un máximo de 39 grados a las 18:00. Este calor intenso se mantendrá hasta las 19:00, cuando se espera una ligera disminución en la temperatura, que se situará en torno a los 38 grados. Por la noche, las temperaturas descenderán a 30 grados a las 23:00, ofreciendo un ambiente más fresco.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 41% a las 00:00 y disminuyendo a un 10% hacia las 20:00, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más cálida durante las horas pico. Este nivel de humedad puede resultar en un ambiente seco, lo que es típico para esta época del año en la región.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur, con velocidades que oscilarán entre 4 y 25 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 18:00 y las 19:00, alcanzando hasta 45 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura momentánea, aunque el calor seguirá predominando.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es favorable para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 06:55 y el ocaso será a las 21:42, brindando un largo periodo de luz solar que permitirá disfrutar de la belleza del paisaje baenense. En resumen, el tiempo de hoy en Baena será ideal para disfrutar del verano, con temperaturas altas, cielos despejados y un viento que, aunque fuerte en algunos momentos, no será suficiente para mitigar el calor.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-20T20:56:09.