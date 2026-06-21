El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de junio

El día de hoy, 21 de junio de 2026, Ayamonte se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre y para aquellos que buscan aprovechar el inicio del verano. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados en las primeras horas del día.

A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé un calor agradable de hasta 30 grados. Este aumento en la temperatura será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 52% y el 65%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas centrales del día.

El viento, que soplará predominantemente del sur, tendrá una velocidad moderada que variará entre 16 y 20 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 36 km/h en momentos puntuales. Esta brisa será un alivio ante el calor, proporcionando un ambiente más fresco y agradable, especialmente en las zonas costeras.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la playa, picnics en el parque o simplemente relajarse en una terraza.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 25 grados hacia las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo que los habitantes de Ayamonte disfruten de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:53 horas. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 21 grados hacia el final del día.

En resumen, el tiempo en Ayamonte para hoy es ideal para disfrutar del verano, con cielos despejados, temperaturas cálidas y una brisa suave que hará que el calor sea más llevadero. Es un día perfecto para salir y disfrutar de todo lo que esta hermosa localidad tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-20T20:56:09.