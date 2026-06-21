El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de junio

El día de hoy, 21 de junio de 2026, Arahal se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 28 grados , y a lo largo de la mañana, se espera que descienda ligeramente, alcanzando los 27 grados a la 01:00 y 25 grados a las 02:00.

A medida que avance el día, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 31 grados a las 11:00 y un máximo de 39 grados a las 17:00. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Arahal que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas más calurosas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 53% a la medianoche y disminuyendo hasta un 39% a las 11:00. Sin embargo, se espera un ligero aumento en la humedad hacia la tarde, alcanzando un 41% a las 19:00. Esta combinación de calor y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más elevada, por lo que es importante estar atentos a las recomendaciones de salud.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 26 km/h. A las 18:00, se anticipa que el viento alcance su máxima velocidad, con ráfagas de hasta 51 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor, aunque también podría generar algunas rachas fuertes en áreas expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. La puesta de sol se producirá a las 21:46, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día soleado y cálido.

En resumen, Arahal disfrutará de un día de verano típico, con cielos despejados, altas temperaturas y vientos moderados. Es un momento perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, pero siempre con precaución ante el calor intenso.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-20T20:56:09.