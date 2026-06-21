El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de junio

El día de hoy, 21 de junio de 2026, Andújar se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con un aspecto claro, lo que permitirá disfrutar de un espléndido amanecer a las 06:53. A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 42 grados en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso y soleado.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 41% por la mañana y descendiendo hasta un 14% en las horas más cálidas. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Andújar que tomen precauciones, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre. La protección solar y la hidratación serán clave para disfrutar del día sin contratiempos.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta 31 km/h en las horas de la tarde. La dirección del viento será predominantemente del este, lo que podría ofrecer un ligero alivio ante las altas temperaturas. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas, especialmente en áreas abiertas.

A lo largo del día, no se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que se suma a la tendencia de un tiempo seco y soleado. Sin embargo, se espera una ligera posibilidad de tormentas en la tarde, aunque con una probabilidad muy baja del 5%, lo que sugiere que es poco probable que se materialicen.

La tarde será el momento más caluroso del día, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo alrededor de las 16:00 horas. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un respiro del calor intenso. Para el final del día, se espera que el cielo permanezca despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso a las 21:42.

En resumen, Andújar vivirá un día de verano típico, con calor intenso, cielos despejados y un viento moderado. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un día caluroso y soleado, disfrutando de las actividades al aire libre mientras se mantienen hidratados y protegidos del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-20T20:56:09.