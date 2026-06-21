El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de junio

El día de hoy, 21 de junio de 2026, Almonte se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que llegue a los 34 grados, proporcionando un ambiente cálido y soleado.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 61% por la mañana y descendiendo a un 40% durante las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del día con mayor comodidad.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Este viento también podría ser un factor a considerar para quienes planean actividades al aire libre, como deportes o paseos en bicicleta.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una excelente noticia para los eventos programados y para aquellos que desean disfrutar de la naturaleza en esta época del año.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 30 grados hacia las 20:00 horas. La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que rondarán los 25 grados a la hora del ocaso, que se producirá a las 21:50. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la noche sea perfecta para disfrutar de actividades al aire libre, como cenas en terrazas o paseos nocturnos.

En resumen, Almonte disfrutará de un día soleado y cálido, con condiciones ideales para disfrutar del verano. Se recomienda a los habitantes y visitantes que se mantengan hidratados y que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico de temperatura.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-20T20:56:09.