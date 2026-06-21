El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de junio

El día de hoy, 21 de junio de 2026, Aljaraque se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, donde se prevé un calor agradable de hasta 30 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 68% por la mañana y descendiendo a un 63% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar del sol sin incomodidades.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 16 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la tarde, el viento podría intensificarse, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante las altas temperaturas. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias que interrumpan los planes de los aljaraqueños. La estabilidad del tiempo se complementa con la presencia de nubes altas en algunas horas, pero sin afectar la luminosidad del día. Por la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:52.

Es un día propicio para disfrutar de la naturaleza, realizar deportes al aire libre o simplemente relajarse en el jardín. Las condiciones climáticas son ideales para un picnic familiar o una caminata por los alrededores. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante la exposición prolongada al sol, utilizando protector solar y manteniéndose hidratados, especialmente durante las horas más calurosas del día.

En resumen, Aljaraque vivirá un día espléndido, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que hará de este 21 de junio una jornada perfecta para disfrutar del verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-20T20:56:09.