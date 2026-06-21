El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de junio

La jornada del 21 de junio de 2026 en La Algaba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas y descenderán gradualmente a lo largo de la madrugada. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 39 grados entre las 17:00 y 18:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Durante la mañana, la humedad se situará en un 49%, aumentando ligeramente a medida que el día avanza, alcanzando un 76% en las horas más frescas de la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, lo que podría hacer que el calor se sienta más intenso durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 28 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las áreas más abiertas. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes de La Algaba pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La ausencia de lluvia y el cielo despejado son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 28 grados a las 23:00 horas. El ocaso se producirá a las 21:48, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo despejado que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol.

En resumen, el 21 de junio de 2026 será un día soleado y caluroso en La Algaba, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un viento moderado que podría ofrecer algo de alivio del calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-20T20:56:09.