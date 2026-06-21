El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de junio

Hoy, 21 de junio de 2026, Alcalá la Real disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a primera hora de la mañana, descendiendo ligeramente a 25 grados en la siguiente hora, antes de alcanzar un máximo de 37 grados en las horas centrales de la tarde. Este calor será notable, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 32% y descendiendo a un 10% en las horas más calurosas. Esto significa que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que podría hacer que el día sea más llevadero para quienes se encuentren en la calle. Sin embargo, es importante mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea posible.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 21 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 45 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, pero también podría hacer que las temperaturas se sientan más frescas en momentos puntuales.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, picnics o eventos deportivos. La visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece la región.

A medida que el día avance, las temperaturas comenzarán a descender lentamente, alcanzando los 31 grados hacia la tarde y bajando a 27 grados al caer la noche. La puesta de sol se producirá a las 21:40, marcando el final de un día soleado y cálido. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 20 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable al aire libre.

En resumen, el tiempo de hoy en Alcalá la Real será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento moderado que ofrecerá un respiro del calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-20T20:56:09.