El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de junio

El día de hoy, 21 de junio de 2026, Alcalá de Guadaíra se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, manteniendo esta tendencia hasta el ocaso. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 22 grados a las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 39 grados a las 17:00, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa también variará a lo largo del día, comenzando en un 49% a la medianoche y disminuyendo hasta un 28% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre. La combinación de altas temperaturas y baja humedad podría hacer que el día se sienta más caluroso de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 24 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 44 km/h a las 17:00. Este viento puede proporcionar algo de alivio del calor, pero también es importante estar atentos a posibles ráfagas que podrían afectar actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día completamente seco y soleado. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, picnics o eventos deportivos.

El orto se producirá a las 07:03 y el ocaso a las 21:47, lo que proporciona una larga jornada de luz solar. Con estas condiciones, Alcalá de Guadaíra se presenta como un lugar ideal para disfrutar del verano, siempre recordando la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-20T20:56:09.