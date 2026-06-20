El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de junio

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 20 de junio de 2026, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y los 38 grados a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente, elevando rápidamente las temperaturas. A las 00:00 horas, se registrarán 26 grados, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando los 24 grados a las 02:00.

A medida que avance la mañana, las temperaturas continuarán su tendencia a la baja, llegando a los 22 grados a las 06:00. Sin embargo, a partir de las 10:00, se espera un aumento significativo, alcanzando los 27 grados a las 10:00 y subiendo hasta los 36 grados a las 16:00. La máxima del día se registrará a las 17:00, con un notable 38 grados, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 53% a la medianoche y descendiendo hasta un 22% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más intensa. Por la tarde, se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra, especialmente entre las 14:00 y las 18:00, cuando las temperaturas alcanzarán su pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 48 km/h a las 20:00. Este viento puede proporcionar algo de alivio en las horas más calurosas, aunque también podría generar condiciones de inestabilidad en la tarde. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, comenzando en 19 km/h a la medianoche y aumentando gradualmente, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones en el transcurso del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto se traduce en un día ideal para disfrutar de la naturaleza, realizar deportes al aire libre o simplemente relajarse en el jardín. Sin embargo, es fundamental protegerse del sol, ya que la radiación UV puede ser alta en estas condiciones. En resumen, el 20 de junio se presenta como un día soleado y caluroso en El Viso del Alcor, perfecto para disfrutar del verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-19T20:57:12.