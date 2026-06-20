El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de junio

El día de hoy, 20 de junio de 2026, Utrera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 39 grados en las horas centrales del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 63% por la mañana y disminuyendo a un 22% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la baja humedad podría hacer que la sensación de bochorno no sea tan abrumadora como en otras ocasiones. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que planeen estar al sol durante períodos prolongados.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 29 km/h. Este viento podría ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas del día. Sin embargo, se anticipan ráfagas más intensas, alcanzando hasta 51 km/h en la tarde, lo que podría generar un ambiente algo más fresco y agradable.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por condiciones climáticas adversas. La ausencia de nubes significativas permitirá que los rayos del sol calienten la tierra, contribuyendo a un ambiente veraniego típico de esta época del año.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando alrededor de 30 grados hacia el final del día. La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que rondarán los 28 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada cálida y agradable.

En resumen, el tiempo en Utrera para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento que, aunque fuerte, puede ofrecer un respiro del calor. Se aconseja a los ciudadanos que se mantengan hidratados y protejan su piel del sol durante las horas más intensas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-19T20:57:12.