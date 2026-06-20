El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de junio

El día de hoy, 20 de junio de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Úbeda, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando hasta los 37 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 44% y descendiendo a lo largo del día, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, a medida que la temperatura aumenta, la humedad podría hacer que el calor se sienta más intenso, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur con velocidades que oscilarán entre los 18 y 23 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 59 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría generar algunas ráfagas fuertes, especialmente en áreas abiertas.

A lo largo de la tarde, el cielo experimentará un ligero cambio, con la aparición de intervalos nubosos, aunque no se esperan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula, con un 0% de probabilidad durante la mayor parte del día, aumentando ligeramente a un 10% en la franja horaria de 14:00 a 20:00, aunque las posibilidades de tormenta son igualmente bajas.

La puesta de sol se producirá a las 21:39, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de calor y cielos despejados. Para aquellos que planean actividades al aire libre, se recomienda mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas de mayor radiación solar.

En resumen, hoy en Úbeda se anticipa un día caluroso y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un viento que, aunque fuerte, puede ofrecer un alivio temporal del calor. La ausencia de lluvias y la predominancia del sol hacen de este un día perfecto para disfrutar de la belleza de la ciudad y sus alrededores.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-19T20:57:12.