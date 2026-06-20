El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de junio

El día de hoy, 20 de junio de 2026, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 38 grados en las horas centrales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 57% y descendiendo a un 24% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la humedad no será excesiva, lo que podría hacer que el calor sea más llevadero. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Tomares se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 18 y 40 km/h. Este viento podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de la tarde, cuando las temperaturas alcanzan su punto máximo. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que las condiciones serán ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque, una comida en la terraza o cualquier otra actividad que requiera buen tiempo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 28 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:48. La noche se presentará fresca y agradable, ideal para disfrutar de una velada al aire libre.

En resumen, el tiempo en Tomares para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que ofrecerá un alivio del calor. Se recomienda aprovechar al máximo este día soleado y mantenerse hidratado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-19T20:57:12.