El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en San Juan de Aznalfarache según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 20 de junio de 2026, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que aparecerán en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 22°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 39°C durante la tarde, lo que sugiere un día caluroso y soleado.
La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 57% en las primeras horas y disminuyendo a un 24% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que podría hacer que el tiempo sea más llevadero para las actividades al aire libre.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 40 km/h en las horas más cálidas del día. Este viento podría proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante la tarde, cuando se espera que el viento sea más fuerte. Las ráfagas de viento serán más intensas en las horas centrales del día, lo que podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.
No se anticipa precipitación en ninguna de las horas del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares.
El orto se producirá a las 07:02, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso será a las 21:48, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz solar. Es un día perfecto para aprovechar al máximo el tiempo al aire libre, ya sea en la playa, en el campo o simplemente disfrutando de un paseo por la ciudad.
En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas elevadas y un viento que ofrecerá algo de frescura. Se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico de temperatura.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-19T20:57:12.
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