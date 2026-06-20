El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en La Rinconada según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
La jornada del 20 de junio de 2026 en La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, la temperatura se estabilizará en torno a los 24 grados entre las 02:00 y las 03:00, antes de experimentar un ligero descenso a 23 grados durante las horas más frescas de la mañana.
A partir de las 08:00, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 25 grados a las 09:00 y subiendo rápidamente hasta llegar a un máximo de 39 grados entre las 17:00 y las 18:00. Este ascenso térmico será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará en un 51% a las 00:00, irá disminuyendo a medida que la temperatura suba, alcanzando un mínimo del 21% a las 18:00. Esto sugiere que, a pesar del calor, el ambiente se sentirá relativamente seco, lo que puede ser más cómodo para las actividades al aire libre.
El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del suroeste con velocidades de hasta 14 km/h, que irán disminuyendo a lo largo del día. A partir de las 14:00, se espera que el viento cambie a dirección oeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 37 km/h a las 20:00. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más cálidas de la tarde.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de la naturaleza y realizar deportes o paseos.
El orto se producirá a las 07:02 y el ocaso a las 21:48, lo que brinda una amplia ventana de luz solar para disfrutar de las actividades diurnas. En resumen, el 20 de junio en La Rinconada será un día caluroso y soleado, ideal para disfrutar del aire libre y aprovechar el buen tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-19T20:57:12.
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