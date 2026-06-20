El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de junio

El día de hoy, 20 de junio de 2026, Puente Genil se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad, creando un ambiente cálido y agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 28 grados en la madrugada y alcanzarán un máximo de 39 grados durante la tarde. Este calor será más intenso en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre. La sensación térmica podría ser aún más elevada debido a la baja humedad relativa, que se situará en torno al 19% en las horas más cálidas, lo que podría generar una sensación de sequedad en el ambiente.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur con una velocidad que alcanzará los 24 km/h en las primeras horas de la tarde, lo que podría proporcionar un ligero alivio ante las altas temperaturas. Sin embargo, a medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, aunque se mantendrá en torno a los 15-19 km/h, lo que permitirá que el calor se sienta de manera más intensa.

La probabilidad de precipitación es nula durante todo el día, lo que significa que no se anticipan lluvias que puedan interrumpir las actividades al aire libre. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de eventos al aire libre, paseos por el campo o simplemente relajarse en las terrazas de los bares y restaurantes de la localidad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 27 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del atardecer, que se producirá a las 21:43. La noche será cálida, ideal para actividades nocturnas y encuentros sociales.

En resumen, Puente Genil vivirá un día de verano típico, con calor, cielos despejados y un viento moderado que ofrecerá un respiro ante las altas temperaturas. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-19T20:57:12.