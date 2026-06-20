El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de junio

El día de hoy, 20 de junio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Priego de Córdoba, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 06:55. A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán similares, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados y descenderán gradualmente hasta alcanzar los 22 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 47% y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 59% en las horas centrales. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas de mayor temperatura, que se prevé que alcancen un pico de 36 grados a las 17:00. Es recomendable que los habitantes y visitantes de Priego de Córdoba tomen precauciones ante el calor, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se anticipa que sople principalmente del norte, con velocidades que oscilarán entre 1 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, se recomienda estar atentos a las condiciones del viento, especialmente en áreas abiertas.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados a las 21:00, justo antes del ocaso a las 21:41. La noche se presentará tranquila y despejada, ideal para disfrutar de actividades nocturnas o simplemente relajarse al aire libre.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy será predominantemente soleado y cálido, con temperaturas elevadas y un viento moderado que ofrecerá algo de frescura. Es un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región y participar en actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-19T20:57:12.