El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de junio

El día de hoy, 20 de junio de 2026, Pozoblanco se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y 25 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, alcanzando los 24 grados a las 03:00 y 22 grados a las 04:00.

La jornada se caracterizará por un aumento gradual de la temperatura, que alcanzará los 28 grados a las 10:00 y se elevará hasta los 31 grados a las 11:00. El pico de calor se registrará alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que la temperatura alcance los 37 grados, manteniéndose en este nivel hasta las 17:00. A partir de las 18:00, se prevé un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 36 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 37% a las 00:00 y aumentando a lo largo del día, alcanzando un 67% a las 08:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 38% a las 10:00 y bajando a un 31% a las 11:00.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 22 km/h durante la mañana. A medida que avance el día, la velocidad del viento se mantendrá en torno a los 12 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 34 km/h en las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula en las primeras horas y se mantiene en un 10% entre las 14:00 y las 20:00, pero las condiciones no indican la posibilidad de tormentas.

Con un ocaso previsto para las 21:46 y un orto a las 06:55, los habitantes de Pozoblanco podrán disfrutar de un día radiante, perfecto para actividades al aire libre, picnics y encuentros familiares. Es recomendable mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas de mayor calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-19T20:57:12.