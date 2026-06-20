El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de junio

El día de hoy, 20 de junio de 2026, Palma del Río se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 39 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 43% por la mañana y descendiendo a un 20% en las horas centrales del día. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del sol sin incomodidades significativas. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, entre las 14:00 y las 17:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre los 19 y 40 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para los eventos programados y para aquellos que deseen disfrutar de un día en la naturaleza o en la ciudad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del atardecer, que se espera que ocurra a las 21:46. La noche será ideal para paseos y actividades al aire libre, con un ambiente fresco y agradable.

En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy se presenta como una jornada de calor intenso, cielos despejados y vientos moderados, lo que la convierte en una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre y de las actividades veraniegas. Se aconseja a la población mantenerse hidratada y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-19T20:57:12.