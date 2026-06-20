El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de junio

Hoy, 20 de junio de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas y poco nuboso en ciertos momentos. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los primeros rayos del sol iluminen la localidad a partir de las 07:03. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados , descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y estabilizándose en 23 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

A lo largo del día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 38 grados a las 17:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 25% y el 87%, siendo más alta en las primeras horas de la mañana y disminuyendo conforme avance el día. La combinación de altas temperaturas y baja humedad podría generar una sensación térmica más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 1 y 28 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 48 km/h a las 18:00, lo que podría generar una sensación de frescura momentánea, aunque el calor seguirá predominando. Este viento también podría contribuir a la dispersión de algunas nubes altas que se presentarán en el cielo, especialmente en las horas de la tarde.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en ninguna parte del día. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la combinación de calor y viento puede generar condiciones de sequedad en el ambiente, por lo que se aconseja precaución, especialmente para aquellos que realicen actividades físicas intensas.

En resumen, Los Palacios y Villafranca disfrutarán de un día soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. La ausencia de lluvias y la presencia de un viento moderado permitirán que los residentes aprovechen al máximo este día de verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-19T20:57:12.