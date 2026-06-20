El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de junio

El día de hoy, 20 de junio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Osuna, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que las temperaturas comiencen a elevarse rápidamente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 29 grados , descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00, y alcanzando los 26 grados a las 02:00 y 03:00. A medida que avanza la mañana, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 25 grados hasta las 05:00, lo que sugiere un inicio de jornada cálido.

A partir de las 06:00, la temperatura comenzará a descender un poco más, estabilizándose en 24 grados hasta las 08:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva en el cielo, se anticipa un aumento en la temperatura, alcanzando los 26 grados a las 09:00 y subiendo hasta 29 grados a las 11:00. La máxima del día se espera que llegue a los 38 grados a las 17:00, lo que indica que será un día caluroso, típico del verano andaluz.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se sitúa en un 47%, aumentando gradualmente hasta un 69% a las 05:00. Sin embargo, a medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 38% a las 21:00, lo que podría hacer que el calor se sienta más intenso durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan en la tarde, alcanzando hasta 48 km/h a las 20:00, lo que podría proporcionar algo de alivio ante el calor extremo.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de Osuna podrán disfrutar de un día soleado y seco. La visibilidad será buena, y las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones ante el calor intenso, especialmente durante las horas centrales del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-19T20:57:12.