El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de junio

El día de hoy, 20 de junio de 2026, Morón de la Frontera se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 20 grados a las 07:00 horas. A medida que avance la jornada, se espera un aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 38 grados entre las 17:00 y 18:00 horas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 63% a la medianoche y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando niveles más bajos de 22% hacia la tarde. Esto podría generar una sensación de calor intenso, especialmente durante las horas centrales del día. Es recomendable que los habitantes de Morón de la Frontera tomen precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 50 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. Este viento podría ofrecer un alivio temporal del calor, aunque también es importante estar atentos a posibles ráfagas que podrían afectar la estabilidad de estructuras ligeras.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes. La visibilidad será óptima, lo que favorecerá tanto a quienes se desplacen por la ciudad como a aquellos que deseen disfrutar de actividades recreativas.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy se caracteriza por un ambiente cálido y soleado, con temperaturas elevadas y un viento moderado. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre tomando las precauciones necesarias ante el calor y el viento.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-19T20:57:12.