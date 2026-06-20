El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de junio

El día de hoy, 20 de junio de 2026, Montilla se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del día. A medida que avance la jornada, se mantendrá esta tendencia, con temperaturas que oscilarán entre los 28°C al amanecer y alcanzarán un máximo de 37°C durante la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 50% por la mañana y descendiendo a niveles más bajos, alcanzando un 21% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del día con mayor comodidad.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del sur, con ráfagas que alcanzarán hasta 19 km/h en las primeras horas del día, aumentando a 31 km/h por la tarde. Esta brisa será refrescante y ayudará a mitigar el calor, especialmente en las horas pico. Las condiciones de viento serán más intensas hacia la tarde, lo que podría ser un alivio para quienes se encuentren al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente relevante para aquellos que planean actividades al aire libre, como picnics, deportes o paseos por la ciudad. La ausencia de lluvias también sugiere que el suelo estará seco, lo que puede ser favorable para quienes tengan planes de jardinería o actividades en el campo.

A medida que el sol se ponga, alrededor de las 21:43, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un alivio tras el calor del día. La noche se presentará con un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y fresco, ideal para salir a cenar o pasear.

En resumen, el tiempo en Montilla para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que el calor sea más llevadero. Es un día para aprovechar al máximo y disfrutar de la belleza del entorno.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-19T20:57:12.