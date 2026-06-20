El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de junio

El día de hoy, 20 de junio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Moguer, con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 24 grados , con una ligera disminución a 22 grados hacia el mediodía. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 60% y aumentando ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un 70% en las horas más cálidas.

A lo largo de la jornada, se prevé que el cielo permanezca mayormente despejado, con intervalos de nubes altas que podrían aparecer, pero sin generar precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que sugiere un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en la tarde, con valores que podrían llegar hasta los 32 grados , lo que indica un ambiente cálido y soleado.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 13 y 20 km/h, lo que proporcionará un alivio agradable ante el calor. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, especialmente en áreas abiertas. Este viento, aunque moderado, contribuirá a una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas más calurosas del día.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, situándose en torno a los 31 grados hacia las 18:00 horas. La humedad también comenzará a aumentar, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. Sin embargo, la combinación de viento y la caída de la temperatura al caer la tarde hará que el tiempo sea más agradable.

Durante la noche, se espera que las temperaturas bajen a unos 25 grados , con un cielo que se mantendrá mayormente despejado. La humedad relativa se estabilizará en torno al 60%, lo que permitirá una noche cómoda para disfrutar del aire libre. En resumen, el tiempo en Moguer para hoy será cálido y mayormente soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el inicio del verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-19T20:57:12.