El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de junio

Hoy, 20 de junio de 2026, Martos se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y cálido. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 25 grados a las 03:00 y alcanzando un máximo de 37 grados a las 16:00 horas, lo que sugiere un día caluroso, típico de la temporada estival.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 40% por la mañana y descendiendo hasta un 18% en las horas más cálidas del día. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Martos que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del este, con velocidades que oscilarán entre 6 y 29 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 18:00 y las 19:00 horas, alcanzando hasta 52 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a estas ráfagas, ya que podrían afectar actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias. La probabilidad de tormentas también es nula, lo que contribuye a un ambiente estable y propicio para disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, se espera un ligero aumento en la probabilidad de precipitación hacia la tarde, aunque se mantiene en un 10% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que cualquier lluvia sería muy ligera y poco probable.

En resumen, Martos disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, pero con la recomendación de mantenerse hidratado y protegido del sol. Las condiciones climáticas son favorables para disfrutar de la naturaleza y de la vida social, así que aprovecha este hermoso día de verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-19T20:57:12.