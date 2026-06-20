El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de junio

El día de hoy, 20 de junio de 2026, Marchena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 39 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 57% por la mañana y disminuyendo hasta un 29% en horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida. Es importante que los habitantes de Marchena se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor, especialmente entre las 14:00 y las 17:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 31 km/h en la tarde. Este viento, aunque fresco, podría generar una sensación de calor más intensa debido a la alta temperatura. Las rachas de viento serán más suaves por la mañana, pero se intensificarán a medida que el día avance, lo que podría ofrecer algo de alivio ante el calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como picnics, paseos o eventos deportivos.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender lentamente, pero se mantendrán por encima de los 30 grados hasta bien entrada la noche. La puesta de sol se producirá a las 21:45, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte, con un cielo que se tornará en tonos cálidos al caer la tarde.

En resumen, Marchena disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas que oscilarán entre los 27 y 39 grados , viento del suroeste y sin posibilidad de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre, pero se recomienda tomar precauciones ante el calor intenso.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-19T20:57:12.