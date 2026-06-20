El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de junio

El día de hoy, 20 de junio de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 38 grados en las horas centrales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea algo más elevada debido a la exposición solar.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 57% por la mañana y descendiendo a un 25% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la falta de humedad excesiva podría hacer que la sensación de bochorno no sea tan abrumadora como en otras ocasiones. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, entre las 14:00 y las 18:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 18 y 27 km/h. Este viento, aunque moderado, podría ofrecer algo de alivio en las horas más calurosas del día. A lo largo de la jornada, las rachas de viento podrían alcanzar hasta 40 km/h, especialmente en las zonas más abiertas de la localidad, lo que podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en el horizonte. Esto es ideal para aquellos que deseen disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en parques, terrazas o en la playa cercana. Sin embargo, es importante recordar que la exposición prolongada al sol puede ser perjudicial, por lo que se aconseja el uso de protector solar y mantenerse hidratado.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando unos 31 grados hacia las 21:00 horas, justo antes del ocaso, que se producirá a las 21:48. La noche se presentará con temperaturas más frescas, lo que permitirá un descanso reparador tras un día caluroso. En resumen, el tiempo en Mairena del Aljarafe hoy será ideal para disfrutar del aire libre, siempre con precauciones ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-19T20:57:12.