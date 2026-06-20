El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de junio

El 20 de junio de 2026, Mairena del Alcor disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta el amanecer, las condiciones serán ideales para aquellos que deseen salir a caminar o realizar actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en ninguna de las horas del día.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y 24 grados durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 30 grados a las 11:00 y superando los 35 grados a partir de las 14:00, con un pico máximo de 37 grados a las 16:00. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 34 grados a las 21:00.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 53% a la medianoche y aumentando a lo largo del día, alcanzando un 78% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 54% a las 10:00 y bajando a un 42% al final de la jornada.

El viento soplará predominantemente del suroeste, con rachas que alcanzarán los 19 km/h a la medianoche y aumentando a 28 km/h en las horas posteriores. Durante la mañana, el viento se mantendrá en torno a los 17 km/h, mientras que por la tarde se prevén rachas más intensas, alcanzando hasta 48 km/h a las 20:00. Esta brisa puede proporcionar un alivio del calor intenso, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En resumen, el tiempo en Mairena del Alcor para el 20 de junio de 2026 será cálido y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Se recomienda a los residentes y visitantes que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor, especialmente entre las 14:00 y las 17:00, cuando las temperaturas alcanzarán su máximo. Con cielos despejados y sin posibilidad de lluvia, será un día perfecto para disfrutar de la belleza del verano andaluz.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-19T20:57:12.