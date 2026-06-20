El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de junio

El día de hoy, 20 de junio de 2026, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente completamente despejado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00, y manteniéndose en un rango agradable durante la mañana.

A lo largo de la jornada, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 36 grados entre las 16:00 y las 17:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 51% y el 21%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente en las horas centrales del día. Se recomienda a los lucentinos que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 7 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas, especialmente si se planean actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de eventos al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son propicias para disfrutar de un día en el parque, realizar deportes o simplemente pasear por la ciudad.

En resumen, Lucena vivirá un día caluroso y mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Con un viento moderado y sin posibilidad de lluvia, es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen adecuadamente para el calor y aprovechen al máximo este hermoso día de verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-19T20:57:12.