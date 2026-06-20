El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de junio

El día de hoy, 20 de junio de 2026, Lora del Río se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 22 grados a media tarde. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 40 grados en las horas más cálidas, alrededor de las 17:00 horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 45% y aumentando hasta un 75% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas pico de calor. Sin embargo, la buena noticia es que no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día soleado sin preocupaciones por el mal tiempo.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre 21 y 31 km/h en las primeras horas, disminuyendo a medida que avance el día. A partir de la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el este y noreste, con velocidades más suaves, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor intenso.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 30 grados a las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:47 horas. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar el paisaje y las estrellas que comenzarán a aparecer en el firmamento.

En resumen, hoy en Lora del Río se anticipa un día caluroso y soleado, perfecto para disfrutar de actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, manteniéndose hidratados y buscando sombra durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-19T20:57:12.