El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de junio

El día de hoy, 20 de junio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que las temperaturas comiencen a elevarse rápidamente. A medida que avance la jornada, se prevé que las temperaturas alcancen un máximo de 39 grados en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de calor intenso.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 37% por la mañana y descendiendo hasta un 13% en las horas más cálidas del día. Esto puede contribuir a que el calor se sienta más intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Linares tomar precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará principalmente del sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 68 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 109 km/h, lo que podría generar condiciones de viento racheado. Esto es importante tener en cuenta, ya que podría afectar la sensación térmica y la estabilidad de objetos ligeros al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que puedan aliviar el calor. La probabilidad de tormentas también es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Sin embargo, se espera un aumento en la nubosidad hacia la tarde, con la aparición de nubes altas que podrían ofrecer un ligero alivio visual del sol, aunque no se espera que esto impacte significativamente en las temperaturas.

La mañana comenzará con temperaturas alrededor de 29 grados , descendiendo ligeramente a 22 grados en las primeras horas del día. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando su punto máximo en torno a las 17:00 horas. La noche traerá un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 32 grados .

En resumen, el tiempo en Linares para hoy será predominantemente soleado y caluroso, con vientos fuertes en la tarde y sin posibilidad de lluvias. Se aconseja a la población mantenerse hidratada y protegerse del sol, especialmente durante las horas más cálidas del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-19T20:57:12.