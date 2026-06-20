El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de junio

El día de hoy, 20 de junio de 2026, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 74% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 31% en la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno podría ser moderada debido a la disminución de la humedad a lo largo del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 43 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Lebrija tomen precauciones ante la posibilidad de ráfagas intensas, especialmente en áreas abiertas.

No se anticipa precipitación durante el día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin interrupciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Este clima es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 30 grados hacia las 21:00 horas. La noche se presentará con un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades nocturnas. La puesta de sol se producirá a las 21:47, ofreciendo un espectáculo visual que no debe perderse.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy es perfecto para disfrutar del verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados. Se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-19T20:57:12.