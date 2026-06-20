El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de junio

El día de hoy, 20 de junio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Jaén, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana y durante la tarde. A lo largo del día, la temperatura oscilará entre los 23 y 39 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se prevé que el termómetro marque 39 grados. Esta ola de calor puede hacer que la sensación térmica sea aún más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 33% por la mañana y descendiendo hasta un 15% en las horas más calurosas. Esto puede contribuir a una sensación de calor más agobiante, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico del sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que alcanzarán hasta 28 km/h, especialmente durante la tarde. Esta brisa podría ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas, aunque también se recomienda tener precaución con posibles ráfagas más fuertes que podrían presentarse en momentos puntuales.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Sin embargo, se espera un aumento en la probabilidad de tormentas hacia la tarde, con un 20% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque esto no debería afectar significativamente el tiempo general del día.

La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor. La salida del sol se producirá a las 06:52 y se pondrá a las 21:40, ofreciendo un amplio margen para disfrutar de la luz del día.

En resumen, se prevé un día caluroso y mayormente despejado en Jaén, con temperaturas que alcanzarán su máximo en las horas centrales y un viento moderado que podría ofrecer algo de alivio. Se aconseja a la población que tome las medidas adecuadas para protegerse del calor y que disfrute de este día soleado con precaución.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-19T20:57:12.