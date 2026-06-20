El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de junio

Hoy, 20 de junio de 2026, Isla Cristina se prepara para un día mayormente soleado con algunas nubes altas que adornarán el cielo. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 25 grados , descendiendo ligeramente a 24 grados en las horas posteriores. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 30 grados en la tarde, proporcionando un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 56% y bajando a un 46% durante las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al exterior sin incomodidades significativas.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes podrían alcanzar hasta 32 km/h en las horas de la tarde, lo que podría ofrecer un alivio refrescante en medio del calor. Este viento moderado también será ideal para los amantes de los deportes acuáticos y actividades en la playa, ya que contribuirá a crear condiciones agradables.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes de Isla Cristina pueden planificar sus actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias también permitirá que el sol brille con fuerza, lo que es perfecto para disfrutar de un día en la playa o realizar excursiones por la naturaleza.

A medida que el día avance hacia la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del sol. La puesta de sol está programada para las 21:52, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente al caer la noche, alcanzando alrededor de 24 grados hacia el final del día.

En resumen, el tiempo en Isla Cristina para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-19T20:57:12.