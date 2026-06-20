El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de junio

El día de hoy, 20 de junio de 2026, Huelva se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto de nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 25°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 31°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y soleado.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 55% por la mañana y descendiendo a un 35% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea agradable, aunque se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de radiación.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que variarán entre 10 y 18 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Esta brisa será refrescante y ayudará a mitigar el calor, especialmente en las zonas costeras. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 33 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los hermosos paisajes de la región.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 25°C hacia la medianoche. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del cielo estrellado. La puesta de sol se producirá a las 21:51, ofreciendo un espectáculo natural que no te querrás perder.

En resumen, Huelva disfrutará de un día cálido y soleado, con cielos despejados y una brisa suave. Es una excelente oportunidad para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar al máximo el inicio del verano. Recuerda tomar precauciones ante el sol y disfrutar de este hermoso día en la costa andaluza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-19T20:57:12.