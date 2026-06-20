El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de junio

El día de hoy, 20 de junio de 2026, se presenta en Dos Hermanas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 39 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 57% por la mañana y disminuyendo a medida que la temperatura aumenta, alcanzando niveles más bajos en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación de calor intenso, especialmente en las horas de mayor temperatura, por lo que se recomienda tomar precauciones, como mantenerse hidratado y evitar la exposición directa al sol durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 29 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar algo de alivio ante el calor, especialmente en áreas abiertas. Las velocidades del viento oscilarán entre 17 y 25 km/h a lo largo del día, lo que podría ser un factor a considerar para actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que las condiciones serán ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque, una reunión familiar o simplemente disfrutar del sol en una terraza.

El orto se producirá a las 07:02, brindando un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 21:47, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz natural. En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy es perfecto para disfrutar del verano, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento que, aunque moderado, puede ofrecer un poco de frescura en las horas más calurosas. Se aconseja a los habitantes y visitantes que aprovechen este día soleado, manteniendo siempre la precaución ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-19T20:57:12.