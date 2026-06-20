El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de junio

El día de hoy, 20 de junio de 2026, Écija se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, la temperatura seguirá bajando, alcanzando los 25 grados a las 02:00 y 24 grados a las 03:00, pero se espera que el calor vuelva a intensificarse rápidamente.

Durante la jornada, las temperaturas alcanzarán su punto máximo en la tarde, con un pronóstico de hasta 40 grados a las 18:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 50% y el 18%, lo que podría generar una sensación térmica más intensa. A lo largo del día, la humedad será más alta en las primeras horas, pero se espera que disminuya considerablemente hacia la tarde, lo que podría hacer que el calor se sienta más seco y, por ende, más soportable.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se anticipa que soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, el viento alcanzará velocidades de hasta 20 km/h, disminuyendo gradualmente a medida que avance el día. Sin embargo, se prevé que en la tarde, especialmente entre las 20:00 y 21:00, el viento se intensifique nuevamente, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

Con el ocaso programado para las 21:44, los habitantes de Écija podrán disfrutar de una hermosa puesta de sol, en un ambiente cálido y despejado. Es recomendable que, durante las horas más calurosas, se tomen precauciones adecuadas, como mantenerse hidratado y buscar sombra, especialmente para aquellos que planean estar al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-19T20:57:12.