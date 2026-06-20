El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de junio

Hoy, 20 de junio de 2026, Coria del Río se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y cálido. Las temperaturas oscilarán entre los 21°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 39°C durante la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre, pero se recomienda tomar precauciones ante el calor intenso.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 88% en las primeras horas del día y disminuyendo a medida que avanza la jornada, alcanzando niveles más cómodos hacia la tarde, con un 35% previsto. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más llevadera a medida que el día avanza, aunque las altas temperaturas seguirán siendo un factor a considerar.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 12 y 26 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor momentáneo, aunque no será suficiente para mitigar el calor. Es recomendable estar atento a las condiciones del viento, especialmente si se planean actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es ideal para quienes deseen disfrutar de un día en la naturaleza o realizar actividades deportivas.

El orto se producirá a las 07:03, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso será a las 21:48, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz diurna. Es un buen momento para planificar una cena al aire libre o disfrutar de un paseo al atardecer.

En resumen, Coria del Río experimentará un día caluroso y mayormente despejado, con temperaturas elevadas y un viento moderado que podría ofrecer algo de alivio. Se aconseja mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más cálidas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-19T20:57:12.